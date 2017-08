Agents of Mayhem - Spiel feiert heutigen Release mit Launch-Trailer

Nach dem Erfolgshit Saints Row kommt nun das neue Agents of Mayhem. Die Entwickler aus dem Hause Volition haben heute ihr neues Spiel veröffentlicht. Passend dazu gibt es einen Launch-Trailer.

Vor einiger Zeit haben die Entwickler der Saints Row-Reihe eine neue Spielemarke angekündigt. Agents of Mayhem sollte die Spieler abermals in die Open-World-Landen der kreativen Köpfe entführen, allerdings mit einem leicht veränderten Setting. Eineinhalb Jahre später feiert das Spiel seinen Release. Doch was dürfen wir von den Agenten erwarten? Wir haben hier einige Details für euch zusammengefasst:

Doch passend zum heutigen Release am 15. August 2017 gibt es nun einen Launch-Trailer, der euch einen Ersteindruck von den chaotischen Abenteuern der durchgeknallten Agenten vermittelt.

Das Spiel ist für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One und ebenfalls für den PC erschienen. Der Titel steht bereits zum Kauf bereit:

Ob sich die Entwickler am Ende wirklich treu bleiben, wird sich im Spielverlauf zeigen. Falls ihr auch einen Ausflug in die bunten Welten von Agents of Mayhem vornehmen möchtet, dann könnt ihr das Spiel über die obenstehenden Links unserer Partner erwerben.

