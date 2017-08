Age of Empires - Remaster kommt nicht für die Xbox One

Wer sich auf munteres Zocken des Age of Empires-Remasters gefreut hat, dem sei Vorsicht geboten. Auch wenn viele annehmen, dass das Spiel für die Xbox One kommt, haben die Entwickler nun das Gegenteil kommuniziert.

Der Strategie-Klassiker Age of Empires kehrt in einer Neuauflage zurück. Microsoft hat auf der diesjährigen E3 angekündigt, dass ein Remaster in Arbeit ist. Die Remastered-Version soll sogar eine Auflösung von 4K unterstützen und viele Neuerungen mitbringen.

Das sogenannte Age of Empires: Definitive Edition wird jedoch nicht für alle gängigen Plattformen erscheinen. Um diese Infos weiter einzugrenzen, haben die verantwortlichen Entwickler aus dem Hause Redmond ein paar Worte über Twitter verlauten lassen.

"Das Kaufen einer Xbox wird dir möglicherweise viel Freude bringen, aber es wird dir kein AOE bieten. Es ist exklusiv für den PC, während es die Xbox Live-App verwendet."

Das Spiel erscheint demnach nicht für die Xbox One und nutzt lediglich die Xbox-App auf dem PC. Die Antwort erhielt ein Twitter-User auf sein Posting, der zu verstehen gab, dass er sich eine Xbox nur wegen dem neuen Age of Empires-Remaster kaufen würde. Die Entwickler haben dies im Anschluss klargestellt.

Für alle Interessenten heißt das im Umkehrschluss, dass Age of Empires: Definitive Edition nur über den Windows Store und ausschließlich über Windows 10 gespielt werden kann. Der Mehrspieler-Mode wird via Xbox Live abgehalten. Falls ihr an der Closed-Beta teilnehmen möchtet, dann könnt ihr euch bereits jetzt auf der entsprechenden Seite registrieren.

