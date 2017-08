Age of Empires 4 - Großes Comeback: Im Rahmen der Gamescom offiziell angekündigt

Schon im Vorfeld wurde es erwartet, nun wird es Realität: Im Rahmen der Gamescom kündigt Microsoft offiziell den vierten Teil der beliebten Age-of-Empire-Reihe samt erster Infos an.

Es ist schlichtweg eines der Urgesteine der Strategie-Szene, welches wieder zum Leben erweckt wird: Age of Empires kehrt offiziell mit einem vierten Teil zurück, wie Microsoft im Rahmen der Gamescom nun bekanntgegeben hat.

Das Projekt entsteht gemeinsam in Kooperation mit den Entwickler Relic Entertainment und wird von einem Ankündigungstrailer begleitet, den wir euch selbstverständlich unter diesem Beitrag zum Anschauen verlinkt haben.

Rein inhaltlich deutet der Trailer das altbekannte Muster an: Im Rahmen von Age of Empire IV werden die unterschiedlichsten Zeitepochen besuchbar sein beziehungsweise werden wir als Spieler die Möglichkeit erhalten den Verlauf der Zeitgeschichte miterleben zu können. Schon jetzt deuten die Konzeptzeichnungen des Ankündigungstrailers jedoch an, dass wir einen viel detailreicheren Verlauf zu Gesicht bekommen werden, als es noch in den vorherigen Teilen der Fall war. An dieser Stelle verweisen wir aber erneut auf das Video und wollen euch die Überraschung natürlich nicht nehmen.

Die Ankündigung des vierten Ablegers hat rein inhaltlich selbstverständlich nichts mit der Age of Empires: Definitive Edition zu tun, welche uns eine Remastered Version der bisherigen drei Teile liefert. Ein genaues Veröffentlichungsdatum hat Microsoft für den neuen Teil bisher noch nicht genannt.

