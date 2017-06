Ace Combat 7: Skies Unknown - Release auf 2018 verschoben

Für alle wartenden Jetpiloten haben wir eine wichtige Nachricht. Der neue Arcade-Flieger aus dem Hause Bandai Namco wird nicht vor 2018 erscheinen. Die Nachricht wurde nun in einem offiziellen Statement verkündet.

Vor einiger Zeit präsentierten wir euch die Ankündigung von Ace Combat 7: Skies Unknown, das bei allen Freunden der Arcade-Flugreihe auf positive Resonanz gestoßen sein dürfte. Das japanische Flugspiel findet erneut in einer "Strangereal"-Welt statt und ist demnach nicht an die echte Welt angelehnt. Es heißt also "back to the roots", da die Reihe kurzzeitig einen Wechsel in Angriff nahm.

Ebenfalls nicht ganz uninteressant ist die Tatsache, dass es exklusive Feature für die PlayStation VR geben wird. Wir im Hause PlayNation.de durften sogar schon in den Flieger steigen und haben ein recht positives Resümee gezogen, da die VR-Applikation potenziell die Immersion steigert.

Doch nun gibt es eine kleine Änderung im Zeitplan der Entwickler. Ace Combat 7 wurde jüngst nach hinten verschoben. So wird der Titel nicht vor 2018 erscheinen. Das hat der Publisher Bandai Namco nun offiziell bekanntgegeben.

Der zuständige Produzent Kazutoki Kono hat dazu folgendes angegeben:

"Die Kombination der Unreal Engine 4 und die Kraft der aktuellen Konsolengeneration sowie die PC-Hardware haben uns buchstäblich die 'Lüfte der Möglichkeiten' geöffnet, um die beste Ace Combat-Erfahrung zu entwickeln."

Schlussendlich dürfen die Spieler gespannt sein, welche Überraschungen mit dem neuen Ableger implementiert werden und ob die oben benannten Möglichkeiten sinnvoll umgesetzt.

Seitenauswahl

Infos zu Ace Combat 7: Skies Unknown