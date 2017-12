Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth - Für iOS und Android veröffentlicht

Heute hat Capcom Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth als Download für Android- und iOS-Geräte veröffentlicht. Für begrenzte Zeit gibt es sowohl Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth als auch die restlichen Titel zu einem günstigeren Preis.

Seit heute ist eine Mobile-Umsetzung von Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth erhältlich. In der Rolle von Phoenix Wrights Freund und Rivale Miles Edgeworth ist es eure Aufgabe, Mordfälle aufzuklären. Neben den üblichen Ermittlungen am Tatort und den Verhandlungen vor Gericht macht ihr auch von Edgeworths "Logik"-Fähigkeit Gebrauch, indem ihr Anhaltspunkte miteinander verknüpft, um des Rätsels Lösung zu finden. Erhältlich ist der Port für iOS und Android, zum Launch ist die Visual Novel vergünstigt zum Preis von 10,99 Euro erhältlich. Auch die restlichen Serien-Ableger sind momentan im Sale, aber nur für begrenzte Dauer.

Apollo Justice: Ace Attorney Anwalt aus Leidenschaft

Nächste Haltestelle: Nintendo 3DS?

Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth erschien ursprünglich 2010 für den Nintendo DS, dem im darauf folgenden Jahr veröffentlichte Sequel war leider kein Release außerhalb Japans vergönnt. Ende letzten Monats erschien Apollo Justice: Ace Attorney als Download im eShop für den 3DS, nachdem bereits eine Umsetzung für Android und iOS veröffentlicht wurde. Ein Port für den Nintendo 3DS ist bis jetzt noch nicht offiziell von Capcom angekündigt worden, wäre aber durchaus denkbar.