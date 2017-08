ACA NeoGeo The King of Fighters 2000 - Ab 10. August im eShop erhältlich

Hamster Corporation hält einen weiteren NeoGeo-Klassiker für Nintendo Switch parat. Nächsten Donnerstag erscheint ACA NeoGeo The King of Fighters 2000 als Download im eShop.

Im eShop von Nintendos Switch werden kommende Releases aufgelistet, dort ist auch ACA NeoGeo The King of Fighters 2000 für nächsten Donnerstag gelistet. Der japanische Publisher Hamster Corporation hat bereits mehrere NeoGeo-Spiele als Teil der Reihe Arcade Classics Archive für PlayStation 4, Xbox One und Switch umgesetzt, einige der Vorgänger sind bereits im eShop zu finden. The King of Fighters 2000 war eins der letzten Spiele, die von SNK auf den Markt gebracht wurden, bevor der Entwickler Konkurs anmelden musste. Mittlerweile hat der Konzern ein finanzielles Comeback geschafft und arbeitet neben Rereleases von Klassikern auch an neuen Spielen wie The King of Fighters XIV für PlayStation 4 und Steam.

ACA NeoGeo The King of Fighters 2000 wird 6,99 Euro kosten und sowohl die japanische als auch die amerikanische Automaten-Version des Prügelspiels beinhalten. Online-Multiplayer gibt es keinen, ihr könnt aber euren Score in der Weltrangliste mit anderen Spielern vergleichen. Hinzu kommen Savestates und diverse Optionen für grafische Filter das Button-Layout eures Controllers. Wenn ihr gerne Spielhallen-Klassiker mögt, dann werft doch einen Blick auf unseren Test zu Namco Museum.

