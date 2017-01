Mit der Ankündigung eines englischsprachigen Servers für die Region Südostasien breitet sich das Hoheitsgebiet von Yulgang Online 2 weiter aus. Bezüglich eines Release in Europa ...

Für das in Korea erscheinende MMORPG Yulgang Online 2 hat Publisher MGame nun die finale Beta-Planung veröffentlicht.

Der erste Gameplay-Trailer zum in Korea erscheinenden MMORPG Yulgang Online 2 fokussiert die dynamischen Kämpfe in der orientalisch-angehauchten Martial-Arts-Welt, in der Spieler unter ...