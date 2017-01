Mit einer Reichweite von 2,9 Millionen Abonnenten kündigt Dner am heutigen Sonntag einen massiven Schritt an und ändert das Channel-Konzept. Ab sofort werden zwei Arten von Videos ...

In vielen Ländern gibt es Spiele, die in keinem anderen Staat so unfassbare Popularität genießen. Jetzt hat YouTube eine kurios anmutende Trendliste veröffentlicht, in der die beliebtesten ...