Neue Controller-Farben vorgestellt Microsoft bringt ein wenig Farbe ins Spiel und kündigte am gestrigen Tag gleich zwei neue Farb-Variationen für den Xbox One-Controller an. Wir haben Preis und Release für euch ...

400 neue Spiele in 2016: Microsoft zeigt Statistiken Zur Xbox One nannte Microsoft nun interessante Statistiken, die sich auf das Jahr 2016 beziehen. Darunter fallen auch Fakten zum Gaming auf dem neuesten Betriebssystem Windows 10. Unter ...

Eigenen Avatar als Gamerpic hochladen bald möglich? Auf der Xbox One und der Xbox 360 können als Avatare nur voreingestellte Bilder gewählt werden. Microsoft kündigte nun an, sich diese Funktion in Xbox Live anzusehen und wird mitunter in ...

Warum sich Microsoft über die PS4 Pro freut Microsoft hält es nicht für einen Nachteil, dass die PS4 Pro ein Jahr früher als die Xbox Scorpio erscheint. Die leistungsstärkere Xbox One sei dadurch nach Release deutlich ...

Microsoft plant kein Virtual-Reality-Headset Die Xbox One wird nicht in die Virtual Reality einsteigen – zumindest nicht mit einem eigenen VR-Headset. Das bestätigte Microsoft in einem aktuellen Interview. Das gelte auch für die ...

Microsoft kündigt offizielles Onesie an Microsoft hat neues Merchandise für echte Xbox-Fans angekündigt. Wer möchte, kann sich einen Onesie überziehen und so gemütlich die neuesten Spiele zocken - inklusive Controller-Tasche!

Die Xbox One S im Unboxing! Die neue Xbox One S ist ein echter Traum für alle Konsolenspieler. Mehr Leistung, bessere Performance und ein schickes Design - Dennis packt für euch die neue Microsoft-Konsole aus!

Verkäufe stiegen im Juli um 75% Die Verkaufszahlen der Xbox One schießen im Juli plötzlich nach oben und Microsofts Konsole verkauft sich einfach mal häufiger als die Konkurrenz von Sony. Doch warum ist das so?

Microsoft will weißes Slim-Modell mit 2TB nicht nachproduzieren Die weiße Xbox One S mit 2 Terabyte Speicherplatz soll von Microsoft nicht weiter produziert werden und könnte daher bald dem Ausverkauf unterliegen. Der Konsolen-Hersteller will sich bei ...

Slim-Variante bekommt offizielles Release-Datum Microsoft macht reinen Tisch und gibt endlich das finale Release-Datum für die Xbox One S bekannt. So kommen wir bereits in wenigen Tagen in den Genuss der besseren Konsole.

Videos

Elite Wireless Controller - E3 2015 Der neue Xbox Elite Wireless Controller kommt für Xbox One und Windows und ist vollständig anpassbar. Der Trailer entstammt der E3 2015.

Wir packen die Xbox One S aus! - Unboxing Wir haben uns die neue Xbox One S von Microsoft angeschaut und verraten euch, was das Konsolen-Upgrade alles drauf hat. Außerdem schauen wir uns das Zubehör zur Konsole an. ...

Elite Wireless Controller - E3 2015 Der neue Xbox Elite Wireless Controller kommt für Xbox One und Windows und ist vollständig anpassbar. Der Trailer entstammt der E3 2015.

Best Games 2015-Trailer zeigt was euch auf der Konsole erwartet Im neuen Best Games 2015-Trailer werden euch die besten und meist erwarteten Spiele der Xbox One in diesem Jahr gezeigt. Darunter sind Exklusiv-Titel wie Halo 5: Guardians und Forza Horizon ...

Future Xbox One Games Montage Auf welche Spiele können sich Besitzer einer Xbox One noch freuen? Microsoft hat eine Video-Montage erstellt, welche die wichtigsten Highlights vorstellen soll.