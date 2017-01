Während die gesamte Wrestling-Branche mit hohen Erwartungen in Richtung Wrestlemania 28 und dem „Kampf des Jahrtausends“ zwischen John Cena und The Rock blickt, freuen sich Fans virtueller Prügel-Spiele auf den Neuanfang der Wrestling-Spielreihe ...

Videos

THQ Entertainment veröffentlichte nun diesen Launch Trailer zu WWE 12, welches bereits in der nächsten Woche erscheint. Neben neuen Spielszenen sieht man auch den WWE Supestar Randy Orton, ...

Am heutigen Dienstag ist WWE 12 offiziell in den Staaten sowie Europa erschienen. Grund genug für THQ über YouTube den "Mystery Superstar" Brock Lesnar zu umwerben. Dieser stellt ...

THQ Entertainment veröffentlichte nun diesen Launch Trailer zu WWE 12, welches bereits in der nächsten Woche erscheint. Neben neuen Spielszenen sieht man auch den WWE Supestar Randy Orton, ...

Mit WWE 12 erscheint in wenigen Tagen das absolute virtuelle Erlebnis für alle Wrestling-Fanatiker. Neben den im Hauptspiel enthaltenen Charakteren wird es natürlich auch wieder zahlreiche ...

In wenigen Wochen erscheint mit WWE 12 eine komplette Überarbeitung des alten "SmackDown! vs. RAW"-Franchise von THQ. Um den Release am 25. November 2011 zu promoten ...