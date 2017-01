Erhöhte Systemanforderungen verlangen besseren PC Auf dem Portal des Kundendienstes und im Forum des MMORPGs World of Warcraft (WoW) hat Entwickler Blizzard die Systemanforderungen der neuen Erweiterung WoW: Warlords of Draenor ...

Wird Fliegen in Draenor nun doch möglich? Die Diskussion übers Fliegen in Warlords of Draenor schlägt nach einem Post von Bashiok (Community Manager von World of Warcraft) neue Wellen. Er glaube, dass Patch 6.1 ein vernünftiger ...

Nächster Alpha Build: Neue Models, Maps, Blingtron 5000 Wieder strömen neue Screens von Models, Maps und Items aus der World of Warcraft: Warlords of Draenor-Alpha in die Öffentlichkeit. Dieses Mal gibt es unter anderem den bereits angekündigten ...

Neuer Alpha-Build – Krieger Tier 17-Set und mehr Warlords of Draenor stößt mit einem neuen Alpha-Build weitere Screenshots und seitenweise neue Infos aus. Es erwarten euch erste Screenshots zum T17-Set vom Krieger, ein Mail LFR Set, neue ...

Vom MMORPG zum Action-Adventure Es ist also wieder passiert, einmal mehr hat Entwickler Blizzard auf seiner hauseigenen Messe, der BlizzCon, eine neue Erweiterung für World of Warcraft angekündigt. Mit Warlords of Draenor geht’s also in die Vergangenheit, in die Zeit vor der Öffnung des Dunklen ...

Vorschau auf das Tier 17-Set vom Paladin Das erste Warlords of Draenor Tier-Set wurde gestern Abend enthüllt! Es handelt sich um das Tier 17-Set vom Paladin und befindet sich noch in Arbeit, ist also eher als kurze Vorschau zu ...

Neuer Alpha-Build mit Models, Icons, Items und mehr! Im nun veröffentlichten Alpha Build 18156 des kommenden World of Warcraft Addons werden noch einmal brandneue Models vorgestellt, die durch Warlords of Draenor hinzugefügt werden, dieses Mal ...

Screenshots des Tages – ab heute! Blizzard Entertainment hat heute den ersten Warlords of Draenor “Screenshot des Tages” gepostet und gleich 68 weitere hinten dran gepackt. Ab sofort wird es jeden Tag mindestens ...

Linearer Aufbau in Raids soll weichen Auf eine konkrete Frage eines Fans, wie die Raids in der kommenden Erweiterung von World of Warcraft aussehen sollen, antwortet Lead Encounter Designer Ion Hazzikostas ziemlich eindeutig und ...

Draenor im Kurzüberblick Wie der Name der neuen Erweiterung für World of Warcraft bereits verrät, geht es in WoW: Warlords of Draenor auf einen neuen Kontinent. Was dieser optisch alles zu bieten hat, verrät dieser ...

Heimat der Fraktionen In der neuen Erweiterung WoW: Warlords of Draenor wird natürlich auch weiterhin die Teilung der Völker in Horde und Allianz spürbar. Daher ist dieses Video bemüht, euch Frostfeuergrat ...

