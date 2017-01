WoW: Mists of Pandaria

Blizzards Bonuswurf-Aufklärungsaktion Owen Landgren klärt über Twitter die Fragen der Community zu den Bonuswürfen in Blizzards MMORPG World of Warcraft: Mists of Pandaria.

Erbstück-Waffen von Garrosh auch über Bonuswürfe erhältlich? In Blizzards WoW-Erweiterung Mists of Pandaria warten nach dem Bezwingen des Endbosses Garrosh Höllschrei exklusive Erbstück-Waffen auf die Helden. Aber kann man die mit einem Bonuswurf ...

Bosse im Orgrimmar-Schlachtzug leicht vereinfacht Im offiziellen Forum von World of Warcraft (WoW) kündigte ein Entwickler an, dass mit dem Neustart der IDs nächste Woche einige Bosse im Orgrimmar-Schlachtzug an einigen Stellen etwas ...

Ankündigung der 15. PvP-Saison Für die momentan aktuellste Erweiterung Mists of Pandaria zu Blizzards MMORPG World of Warcraft wurde die 15. PvP-Saison angekündigt.

Alle Neuerungen von Patch 5.4 im Überblick Am 11. September 2013 erscheint endlich der seit langer Zeit erwartete Patch 5.4 für World of Warcraft, dessen Highlight die neue Raid-Instanz „Schlacht um Orgrimmar“ ist, in der den Spielern Garrosh Höllschrei als letzter Boss gegenübersteht. Aber nicht nur ...

Fraktionsloser Pandare erreicht Stufe 80 Doubleagent, der Spieler, der in der Vergangenheit bereits durch seinen fraktionslosen Pandaren bekannt wurde, verzeichnet weitere Fortschritte bei seinem gewaltigen Unterfangen. In WoW: ...

Todesritter solot den härtesten Boss im Spiel Erneut hat es ein Spieler geschafft, einen Raidboss in World of Warcraft (WoW) alleine zu besiegen. Diesmal solote ein Todesritter den mächtigen Boss „Dunkler Animus“, der ...

Arbeitet derzeit niemand an Patch 5.5? Wie Blizzard auf der BlizzCon bekannt gibt, soll es in nächster Zeit keinen Patch 5.5 geben, da alle Entwickler an der neuen Erweiterung Warlords of Draenor arbeiten.

Neues Feature: Charaktere herunterleveln Wie unsere Kollegen von mmo-champion.com berichten, ist das neue Feature von World of Warcraft (WoW), das es Spielern erlaubt, für diverse Dungeons ihr Level herunterstufen, noch nicht ganz ...

Videos

Die Bürden des Shaohao -Teil 5: Die Zerschlagung In der sechsten Folge, beziehungsweise dem fünften Teil, der Kurzserie "Die Bürden des Shaohao" muss sich der junge Kaiser der Pandaren der immer näherkommenden Katastrophe ...

Story-Trailer: Patch 5.4: Schlacht um Orgrimmar Der neue Story-Trailer zu World of Warcraft: Mists of Pandaria lässt nichts Gutes für die Zukunft von Azeroth hoffen. Garrosh Höllschreis unheimlicher Fund bedroht das Schicksal der ...

Die Bürden des Shaohao - Teil 4: Zorn Im vierten Teil der World of Warcraft (WoW) Kurzgeschichte "Die Bürden des Shaohao" muss sich der letzte Kaiser der Pandaren dem Sha des Zorns stellen.

Die Bürden des Shaohao - Teil 3: Angst Der vierte Teil der "Die Bürden des Shaohao" Kurzfilmreihe zu World of Warcraft (WoW). Der junge Kaiser Shaohao kommt in das Gebiet der Mantis und muss seinen Freund, den König der ...