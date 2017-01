Steven Seagal im Spiel integriert - so bekommt man die Figur Schon vor einiger Zeit hatten wir darüber berichtet, nun ist es soweit - der weltbekannte Actionschauspieler Steven Seagal ist in Worldo of Warships vom Entwicklerstudio Wargaming integriert ...

Für kurze Zeit - kostenlose Premiumzeit abgreifen Mit dem Update 0.5.5 für das Kriegssimulations-MMO World of Warships wurde einiges am Inhalt und der Performance des Spiels geschraubt. Da die Downtime der Server währenddessen jedoch ...

Russische Zerstörer und deutsche Kreuzer ab Oktober Am Horizont von Wargamings Schiffssimulation World of Warships sind neue Schiffe zu sehen. Oktober erwarten uns russische Zerstörer mit deutschen Kreuzern im Schlepptau.

Wahrhaft wilde Wellen warten - Release offiziell gestartet Samt Boni-Wochenende und dem Start der Ranked Games beginnt ab sofort die große Reise für das Free2Play-MMO World of Warships - die Beta kann man erfolgreich hinter sich lassen und freut ...

Für Seebären empfohlen - Fazit zur Beta World of Tanks, World of Warplanes, World of.. ach wer sieht da noch durch? Wir zumindest haben uns in die Beta von World of Warships gewagt und uns einige hitzige Schlachten auf den sieben Weltmeeren gewidmet. Dabei fällt gleich auf, dass WoWS kein Spiel für jedermann ...

Hafen der Beta wird verlassen - Releasedate bekannt Kapitäne aufgepasst - die offenen Meere sind schon bald nicht mehr der Schauplatz der offenen Beta, sondern begrüßen alle Kriegsveteranen zum offiziellen Start des Spiels. Die Entwicklung ...

Neue Spielversion und Doppel-EP Wochenende Es geht voran bei Wargamings Schiffs-Simulator World of Warships. Vom 28. bis zum 31. August gibt es einen öffentlich Test zu Version 0.4.1 und gleich dazu doppelte EP für jeden .

Pearl Habor und Japanische Panzer? Wargaming hat die Fragen der Community zu World of Tanks und World of Warships gesammelt und sie auf der gamescom an die Entwickler weitergegeben. Die Antworten sowie den offiziellen Trailer ...

Deutsche Flotte gesichtet In Wargamings World of Warships sind wir ja schon ziemlich international unterwegs, bisher fehlte es aber noch an den deutschen Schiffen, das wird sich bald ändern.

So erfolgreich war die geschlossene Testphase Bereits seit dem 02.07. diesen Jahres ist die offene Testphase des Free2Play-MMOGs World of Warships aus dem Hause Wargaming in vollem Gange. Nun liefert der Entwickler und Publisher die ...

Schlechter Rat: Die Misserfolge eines kleinen Kapitäns Eine brandneue Videoserie mit dem Namen Schlechter Rat bringt euch die grundlegenden und fortgeschrittenen Techniken in World of Warships bei – aber eher durch die Missgeschicke eines ...

Closed Beta Trailer World of Warships schippert nach einigen kleineren Test-Wochenenden der großen Closed Beta entgegen. Diese soll schon am Donnerstag beginnen. Der zugehörige Trailer macht Lust auf die großen ...

Cinematic Trailer Mit diesem neuen Trailer startet Publisher und Endwickler Wargaming.net mit seinem kommenden Onlinespiel World of Warships in die kommende E3-Woche.