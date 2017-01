Messerschmitt und Co. im neuen Update Das erste Update des Jahres ist nun endlich da und bringt für die Spieler des windschnittigen MMORTS World of Warplanes zahlreiche neue Inhalte mit sich. Was die Mannen von Wargaming alles ...

Schneeballschlacht mit E.T. Der Winter ist gekommen und was liegt da näher als eine wurfgewaltige Schneeballschlacht? Mit dem neuen Update 1.6.3 für Wargamings MMORTS World of Warplanes hielten in dieser Woche ...

Premium-Geschenk zum ersten Geburtstag Wargamings luftiges MMORTS World of Warplanes dreht zu seinem ersten Geburtstag den Spieß um und beschenkt einfach euch! Alle Piloten bekommen neben zahlreichen Rabatten und ...

Update 1.5 bietet brandneuen PvE-Modus Ab heute ist für das Luftkampf-MMO World of Warplanes das Update 1.5 verfügbar und das lässt euch mit drei bis fünf menschlichen Spielern an 15 gegen 15 Kämpfen teilnehmen, die von ...

Unser Test: Im Sturzflug zum Erfolg? Von harten Panzerfahrern zu windigen Flugzeugakrobaten. Die bekannte Panzerschmiede Wargaming.net ist nun für ihren zweiten großen Streich bereit und will nach dem Millionenerfolg World of Tanks auch den Flugzeug-Shooter World of Warplanes in die luftigen Erfolgswinde ...

Neue Features und mehr mit Update 1.4 Kampfflieger aufgepasst: Mit Update 1.4 für das Free-2-Play-MMOG World of Warplanes vom Entwickler Wargaming.net kommen das neue Matchmaking, die Nachtgefechte und weitere Flugzeuge ins ...

Die Flugschule im Video Entwickler und Publisher Wargaming.net präsentierte vor Kurzem ein neues Video auf dem hauseigenen YouTube-Channel des MMOGs World of Warplanes. Dieses mal befasst sich das Team mit einer ...

Neue Flugzeuge ab heute mit Update 1.3 Mit dem neuen Update 1.3 stockt der Entwickler und Publisher Wargaming.net das Flugzeug-Sortiment für sein Free-2-Play-MMOG World of Warplanes auf und erweitert ebenso den Funktionsumfang.

Version 1.3 steht zum Testen bereit Wargaming.net bringt die Version 1.3 auf die Testserver von World of Warplanes und lädt alle Spieler ein, die neuen Inhalte ausgiebig zu testen.

Das Vergleichsvideo zwischen den Versionen 1.0 und 1.5 Zum ersten Jahrestag des MMORTS World of Warplanes veröffentlicht Wargaming ein Vergleichsvideo zwischen den Versionen 1.0 und 1.5.

UFO-Schneeballschlacht als Winter-Event Schneeballschlacht in Wargamings MMORTS World of Warplanes! So sieht das Winter-Event in diesem Jahr aus.

Die Entstehung der Soundkulisse Mit einer guten Flugsimulation verhält es sich wie mit einem ordentlichen Need for Speed: Ohne die richtigen Sounds droht die Stimmung im Sande zu verlaufen. Dass World of Warplanes sich ...

World of Warplanes Flugschule - Episode 3 In dieser Ausgabe seiner Video-Flugschule zeigt Entwickler Wargaming den Spielern von World of Warplanes wie man komplexe Flugmanöver fliegt und welche verschiedenen Flugzeugklassen es gibt.