Im Museum - Software, die die Welt veränderte Dass das Fantasy-MMORPG World of Warcraft vom Entwicklerstudio Blizzard Entertainment einen gewaltigen Einfluss auf viele Leben hatte, ist nicht sonderlich neu. Es ist sogar so wichtig ...

Legion-Raid die 'Nachtfestung' erhält Release-Termin World of Warcraft: Legion erhält neue Inhalte. Der Raid namens 'Nachtfestung' geht bereits in wenigen Tagen an den Start.

20.000 US-Dollar Preisgeld für Studenten - das Dungeon Race Ein solches Event wäre auch hierzulande garantiert ein Erfolg: In Nordamerika können sich Studenten zu einem Team zusammenschließen und am großen World of Warcraft Dungeon Race teilnehmen. ...

Zweistellige Millionenzahl ein Fehler - Blizzard korrigiert Vor einigen Tagen ging eine Meldung unserer polnischen Kollegen von Pixel mehr oder weniger durch die Decke - darin hieß es, dass World of Warcraft durch Legion wieder bei über zehn ...

Unsere Eindrücke aus der Beta zu Legion Vieles aus der Story von World of Warcraft: Legion ist bereits durchgesickert, es gibt haufenweise Videos zum Gameplay, den Instanzen und der altbekannten Frage, ob diese Erweiterung das Ende oder die Wiedergeburt der Spielereihe ist. Aber wie fühlt sich die Welt in ...

Legion-Schub: Abozahlen knacken zweistellige Millionenzahl Legion geht ab wie die Feuerwerksrakete aus Azeroth. Game Director Tom Chilton hat mit einem polnischen Magazin gesprochen und verriet ganz nebenbei den massiven Erfolg der neuen ...

Legion mit sehr starken Verkaufszahlen am ersten Tag World of Warcraft am Ende? Möchte man diesen Verkaufszahlen vom Launch-Day Glauben schenken, so steht es um die Marke aktuell alles andere als schlecht.

Legion bekommt eigene Companion App + Patch-Vorschau Im Rahmen der Spielemesse PAX West 2016 ließ es sich Entwickler Blizzard nicht nehmen, auch über World of Warcraft samt Erweiterung Legion zu sprechen. Unter anderem wurde eine Companion App ...

Wirklich wuchtiger Content kommt erst nach dem Release Wenn am 30. August mit Legion die nächste Erweiterung für das Fantasy-MMORPG World of Warcraft erscheint, stürzen sich alle Spieler auf den neuen Content. Doch die wirklich harte Nuss für ...

Videos

Legion: 'Vorboten: Gul'dan' bringt Story-Trailer World of Warcraft: Legion lautet die neue Erweiterung des allseits bekannten MMOs. Gul'dan, der auch in der Kinoverfilmung Warcraft: The Beginning eine essenzielle Rolle spielt, steht im ...

Mit Gänsehaut zum Release - Video zelebriert 'Legion' Die Meister der cineastischen Inszenierung von Videospielen haben wieder zugeschlagen - das Entwicklerstudio Blizzard Entertainment hat ein neues Video veröffentlicht, welches erneut die ...

Legion: 'Vorboten: Gul'dan' bringt Story-Trailer World of Warcraft: Legion lautet die neue Erweiterung des allseits bekannten MMOs. Gul'dan, der auch in der Kinoverfilmung Warcraft: The Beginning eine essenzielle Rolle spielt, steht im ...

Offizieller Trailer zum Film Das ist der offizielle Trailer zum Film WarCraft, der am 10. Juni 2016 in die Kinos kommt. Vorher gab es bereits einen Teaser. Hinter dem Film stecken Blizzard, Legendary und Universal ...

Patch 6.1 im Vorschauvideo Mit diesem Video zu World of Warcraft zeigt Entwickler Blizzard die Highlights von Patch 6.1, der am 24. Februar 2015 erscheint. In diesem Artikel haben wir ausführlich über das Update ...