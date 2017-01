World of Warcraft: Cataclysm

Auch wenn bei World of Warcraft die Grafik nicht gerade zu den Zugpferden zählt, kann die Gestaltung des Spiels dennoch durch seine Detailverliebtheit punkten. Fans des Online-Rollenspiels wissen dies natürlich und nicht selten verfallen neue Spieler in immenses ...

Videos

Der offizielle Trailer zum neuen Word of Warcraft Patch 4.2 gibt euch einen kurzen Einblick in die Hintergrundgeschichte des kostenlosen Patches und zeigt auch gleich, was euch in den neuen ...