Alter Schwede, wer hätte damit gerechnet? Wie das Entwicklerstudio Wargaming auf der diesjährigen gamescom 2016 ankündigte, kommen schon in diesem Herbst die schwedischen Panzer in das ...

Wer glaubt, dass in Comics nur Superhelden etwas zu suchen haben, der irrt. Auch Panzer können die Hauptrolle in den bunten Büchern spielen. Zumindest wird das in World of Tanks: Roll out! ...