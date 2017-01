Mod lässt den Winter einkehren Diese Mod ist nicht nur eine wahre Augenweide, sondern bringt auch winterliche Gefühle in die sonst so bunte und faszinierende Welt von The Witcher 3: Wild Hunt. Winter is coming.

Kein PS4 Pro-Update für das Rollenspiel Zu dem Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt des polnischen Entwicklers CD Projekt Red wird es kein PlayStation 4 Pro-Update geben. Spieler dürfen sich demnach nicht auf ein Grafik-Update ...

Polen führt Briefmarke mit Geralt von Riva ein The Witcher 3: Wild Hunt ist eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten und wurde zum Spiel des Jahres 2015 ernannt. Nun ehrt Polen das Rollenspiel mit einer eigenen Briefmarke, die ab ...

Update 1.30 angekündigt, Patchnotes für PC, PS4 & Xbox One Ein neues Update zu The Witcher 3: Wild Hunt befindet sich bereits in Entwicklung und soll schon morgen erscheinen. Wir sagen euch alles zu Version 1.30 und zeigen euch die vollständigen ...

Geralt zaubert wieder Nach einer rund einstündigen Gameplay-Präsentation zu The Witcher 3: Wild Hunt auf der gamescom, sind wir uns sicher, dass der dritte Teil der Serie das Zeug zu einem sehr guten Rollenspiel hat. Entscheidend wird sein, wie sinnvoll Entwickler CD Projekt Red die riesige ...

CD Projekt ist jetzt eine Milliarde Dollar wert Das polnische Spieleunternehmen CD Projekt verfügt von nun an über einen Wert von einer Milliarde Dollar. Neben der Entwicklung von Blockbuster-Titeln wie The Witcher 3: Wild Hunt betreibt ...

Speicherstände auf Konsolen nicht kompatibel mit GotY-Edition In Kürze erscheint die lang erwartete Game of the Year-Edition des erfolgreichen Rollenspiels The Witcher 3: Wild Hunt. Nun hat Entwickler CD Projekt Red mitgeteilt, dass auf den Konsolen ...

GOTY-Edition - Releasetermin, Preis und Inhalte bekannt Das Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt bekommt eine Game-of-the-Year-Edition. Nun sind Releasetermin, die Inhalte und der äußerst moderat gehaltene Preis zum 'Spiel des Jahres ...

Verkaufszahlen haben neuen Meilenstein erreicht Das erfolgreiche Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt kann beeindruckende Verkaufszahlen vorweisen. Wie CD Projekt Red-CEO Marcin Iwinski nun innerhalb eines Interviews bestätigte, ging das ...

Beliebte Mods im 'Be a Pro'-Special Die Entwickler von The Witcher 3: Wild Hunt veröffentlichen derzeit in regelmäßigen Abständen eine Auskopplung aus der Reihe 'Be a Pro' zusammen mit der ESL. Sie haben nunmehr den ...

Das ist die GOTY-Edition Das gefeierte Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt bekommt ab dem 30. August 2016 eine GOTY-Edition, die sämtliche Erweiterungen und Bonusinhalte in ein Paket zusammenschnürt. Um ...

Story-Trailer zu Hearts of Stone Der polnische Entwickler CD Projekt Red hat einen Story-Trailer zu der ersten großen kostenpflichtigen Erweiterung Heart of Stone zu dem Action-Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt ...

Hearts of Stone-Trailer Entwickler CD Projekt Red hat einen ersten Trailer zu der kommenden kostenpflichtigen Erweiterung "Hearts of Stone" veröffentlicht. Das Addon wird am 13. Oktober nicht nur als ...