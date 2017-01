Gratis Download für Xbox 360 und Xbox One The Witcher 2: Assassins of Kings für die Xbox 360 und Xbox One ist derzeit als kostenloser Download erhältlich. Dazu müsst ihr das Spiel lediglich im Games Store suchen und schon könnt ihr ...

Keine Neuauflage der ersten beiden Teile Wie schaut es eigentlich mit einer Neuauflage der ersten beiden The Witcher-Teile aus? The Witcher 3: Wild Hunt-Senior Gameplay Designer Damien Monnier sprach innerhalb eines Interviews über ...

Für Goldmitglieder von Xbox Live derzeit kostenlos Einige Monate vor der Veröffentlichung von The Witcher 3: Wild Hunt gibt es den Vorgänger The Witcher 2: Assassins of Kings für Goldmitglieder von Xbox Live kostenlos. Das Gratisspiel könnt ...

Zweiter Teil demnächst wohl auch für Linux Offenbar erwartet uns bald eine Linux-Version zu The Witcher 2: Assassins of Kings. Zumindest ein entsprechender Eintrag in der Steam-Datenbank deutet darauf hin. Eine offizielle Bestätigung ...

Test: Rollenspiel-Gottheit oder laues Süppchen? Sein oder nicht sein? Ist The Witcher 2 das Rollenspiel des Jahres oder doch nur Standardkost? Gerade nach dem rollenspieltechnisch eher enttäuschenden Dragon Age 2 warteten Genre-Fans auf eine Offenbarung und sahen sie größtenteils in Hexer Geralt: Warum dieser unsere ...

Gesamte Reihe dieses Wochenende gratis auf Steam spielen Die beiden Teile der Rollenspielserie The Witcher sind auf Steam an diesem Wochenende gratis spielbar. Falls ihr euch nach ein paar Stunden Spielzeit zum Kauf entscheidet, spart ihr zudem ...

PS3-Umsetzung sei zeitlich unmöglich gewesen Laut CD Projekt Reds Marcin Inwinksi sei die Umsetzung einer PS3-Version zu The Witcher 2 zeitlich nicht möglich gewesen. Als Folge wäre es zu einer Verschiebung des dritten Teils gekommen. ...

Rebalance 2-Mod sorgt für Witcher 3-Stimmung Um die Wartezeit auf den dritten The Witcher-Teil zu verkürzen, haben die Entwickler von CD Projekt RED die Rebalance 2-Mod veröffentlicht, die das Kampfsystem von Assassin's of Kings an ...

Editor der Redkit Engine veröffentlicht Ab sofort ist es möglich einen Editor zu The Witcher 2: Assassins of Kings herunterzuladen. So sollen Modder dazu eingeladen werden neue Spielinhalte zu erstellen.

Videos

'New Elements' - Neuer Trailer zur Xbox 360-Version Namco Bandai Partners und CD Projekt RED haben einen neuen Trailer zu The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition für Xbox 360 veröffentlicht. Der Trailer gibt einen Überblick über ...

Story Trailer Publisher und Entwickler CD Projekt Red veröffentlichte via YouTube nun diesen Story-Trailer zu The Witcher 2: Assassins of Kings. Dieser erzählt in knapp fünf Minuten die komplette ...

'New Elements' - Neuer Trailer zur Xbox 360-Version Namco Bandai Partners und CD Projekt RED haben einen neuen Trailer zu The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition für Xbox 360 veröffentlicht. Der Trailer gibt einen Überblick über ...

Making Of-Video zum hochwertigen Intro Namco Bandai Partners und CD Projekt RED haben das Making-of zum bildgewaltigen Intro zur Xbox 360-Version von The Witcher 2: Assassins of Kings veröffentlicht. Das Video zeigt die ...

Developer Diary: Die Entwicklung auf Xbox 360 Entwickler CD Projekt Red beschäftigt sich derzeit mit der Entwicklung der Xbox 360-Portierung des Rollenspiels The Witcher 2: Assassins of Kings. Mittlerweile veröffentlichte das polnische ...