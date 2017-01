Titan's Fury: Die neue Erweiterung ist da! Der Krieg tobt: Perfect World Entertainment erweitert mit Titan's Fury die virtuelle Welt des kostenlosen MMORPGs War of the Immortals um reichlich neuen Content.

Beta-Test: In der Hoffnung, dass sie noch lange anhalten möge ... Nach zweimaliger Verschiebung des Starttermins hat es die Closed Beta des neuen MMORPGs War of the Immortals endlich geschafft, in die Gänge zu kommen. Eine herrliche Gelegenheit für uns, sich schon vor dem offiziellen Launch auf die Reise durch die virtuelle Welt zu ...

Lost Omen Release Trailer Seht euch den offiziellen Trailer zu Lost Omen, der aktuellen Inhaltserweiterung für das kostenlose MMORPG war of the Immortals an. Das Update vertieft den Krieg zwischen den Göttern um ...

Titan's Fury - Offizieller Trailer Seht euch in diesem Trailer die Inhalte von War of the Immortals' neuestem Inhalts-Update Titan's Fury an.

Lost Omen Trailer Für das kostenlose MMORPG War of the Immortals steht die erste große Inhaltserweiterung ins Haus. Diese trägt den Titel Lost Omen und wird voraussichtlich ab dem 12. Mai erhältlich sein. Das ...

Der Champion im Spotlight Video Ein paar Tage sind seit der Veröffentlichung des letzten Klassen-Videos zu dem kotenlosen MMORPG War of the Immortals bereits vergangen. Nun war es Zeit für das Team von Perfect World ...