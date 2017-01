The Walking Dead: Season 2

Spielstände aus der ersten Season lassen sich derzeit nicht importieren Wie einige Spieler von The Walking Dead: Seasons 2 für die PlayStation 4 im Telltale-Forum berichten, können die Spielstände aus der ersten Staffel nicht importiert werden. Woran das liegt, ...

Clementine wird als Actionfigur erscheinen The Walking Dead-Fans werden sich über diese Nachricht sicherlich freuen: Wie Telltale während der Comic Con in News York angekündigt hat, wird es eine Actionfigur von Protagonistin ...

Beide Staffeln schon bald für PlayStation 4 und Xbox One PlayStation 4- und Xbox One-Besitzer aufgepasst: Laut Entwickler Telltale erscheinen die ersten beiden Staffeln des The Walking Dead-Adventures im Oktober für die aktuelle ...

Das Finale der zweiten Staffel im Test Mit 'No Going Back' ist vor wenigen Tagen die letzte Episode der zweiten Staffel des The Walking Dead-Adventures erschienen. Wir haben uns die finale Episode inklusive aller Enden ...

Kein Weg zurück Episode fünf „No Going Back“ führt uns geradewegs zum Finale der zweiten Staffel von The Walking Dead und wirft uns dabei im letzten Drittel die eine oder andere knifflige Entscheidung an den Kopf, die sich gravierend auf den weiteren Spielverlauf auswirkt. ...

Alle Enden in der Übersicht Spoiler-Warnung! Die zweite Staffel des The Walking Dead-Adventures bietet zahlreiche verschiedene Enden. Ein Youtuber hat sich nun die Mühe gemacht und allem möglichen Enden ...

Die finale Episode steht zum Download bereit Mit 'No Going Back' hat Entwickler Telltale Games am gestrigen Dienstag die finale Episode der zweiten Staffel des The Walking Dead-Adventures veröffentlicht. Außerdem haben wir für ...

Trailer und Release-Termin zu 'No Going Back' erschienen Die zweite Staffel des The Walking Dead-Adventures nähert sich dem Ende. Entwickler Telltale Games hat nun den Release-Termin zu Episode 5 'No Going Back' bekannt gegeben sowie einen ...

Vine-Video teasert letzte Episode an Die zweite Staffel des Zombie-Adventures The Walking Dead nähert sich ihrem Ende, denn mit 'No Going Back' erscheint schon bald die fünfte und somit letzte Episode der Staffel. ...

Videos

Trailer zu Episode 5 'No Going Back' erschienen Die letzte Episode der zweiten Staffel des The Walking Dead-Adventures steht in den Startlöchern. Innerhalb eines Trailers fasst Entwickler Telltale Games noch einmal die bereits ...

Die Enden in der Übersicht Youtuber 'MKIceAndFire' hat innerhalb eines Videos alle möglichen Enden der zweiten Staffel des The Walking Dead-Adventures zusammengefasst. Es besteht also Spoiler-Gefahrt, falls ...

Trailer zu Episode 5 'No Going Back' erschienen Die letzte Episode der zweiten Staffel des The Walking Dead-Adventures steht in den Startlöchern. Innerhalb eines Trailers fasst Entwickler Telltale Games noch einmal die bereits ...

The Walking Dead Game Season 2 Episode 4 Trailer The Walking Dead: Episode 2 - Amid the Ruins hat neben einem neuen Trailer nun einen offiziellen Release-Termin erhalten. Erscheinen wird der Titel am 22. Juli 2014.

Erster Trailer zu Episode 3 'In Harm's Way' Entwickler Telltale Games hat den ersten Trailer zur nächsten The Walking Dead-Episode 'In Harm's Way' veröffentlicht. Dabei wird gezeigt, dass weder Zombies noch Menschen davor ...