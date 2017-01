TV-Serie nachgestellt als 8-Bit-Spiel für den NES Fast jeder hat die ersten beiden Staffeln der TV-Serie The Walking Dead gesehen. Diese sind durchaus relativ gut, doch noch besser wären sie als 8-Bit-Spiel für den NES - zwar mit nur wenig ...

Gamestop listet Game of the Year-Edition für PlayStation 4 Erscheint das beliebte Zombie-Adventure The Walking Dead für Sonys Next-Gen-Konsole PlayStation 4? Gamestop hat nun eine entsprechende Game of the Year-Fassung gelistet, die sogar mit einem ...

Wird in Norwegen in der Schule gespielt Was in Norwegen an einer Schule zum Alltag gehört, kann man sich hier in Deutschland nur schwer vorstellen. Im Unterricht wird zusammen das Spiel der Erfolgsserie The Walking Dead gespielt ...

Xbox 360: Erste Season im Deal of the Week Anlässlich des Erscheinens der ersten Episode der zweiten Staffel von The Walking Dead, gibt es The Walking Dead: Season 1 auf der Xbox 360 im Deal of the Week. Sofern ihr eine ...

400 Days im Test: Flott aber Top Wir haben uns in den DLC ‘400 Days‘ des Zombie-Adventures The Walking Dead gewagt und schwierige Entscheidungen getroffen. Ob sich der kurzweilige Trip zurück in die Zombieapokalypse lohnt, erfahrt ihr unserer Review.

Game of the Year-Fassung nun erhältlich Zu dem erfolgreichen Adventure The Walking Dead ist nun die Game of the Year-Edition erschienen, die alle fünf Episoden, den DLC 400 Days sowie den Soundtrack enthält.

Kommt die Reihe bald aus GOTY-Edition raus? Für das offizielle Spiel von der Erfolgsserie The Walking Dead soll bald eine Game of The Year-Edition erscheinen. Bestätigt wurde dies allerdings noch nicht.

Episode 1 ist kostenlos auf Xbox LIVE Arcade Entwickler Telltale Games zeigt sich spendabel und stellt die erste Episode auf Xbox LIVE Arcade zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dasselbe gilt fürs PSN, jedoch nur in Nordamerika.

Offiziell für die Ouya angekündigt Telltale Games kündigte nun an, dass die erste Staffel von The Walking Dead noch diesen Winter für die Ouya erscheinen wird. Auch der 400 Days DLC wird es für die Android-Konsole geben.

Videos

400 Days Launch Trailer In '400 Days', so der Name des Zusatzinhaltes, wird der Spieler in die Rolle fünf unterschiedlicher Charaktere schlüpfen, deren Handlung und Geschichte jeweils zu einem anderen ...

Telltale blickt auf die Entwicklung zurück Entwickler Telltale Games blickt auf die Entwicklung des Zombie-Adventures The Walking Dead zurück. Das Adventure erhielt im letzten Jahr die Game of the Year-Auszeichung. Außerdem erhaltet ...

Entwickler verraten Details zu DLC während 'Playing Dead'-Show Im Rahmen von 'Playing Dead' haben zwei Entwickler von Telltale zahlreiche Informationen zu dem The Walking Dead-DLC '400 Days' verraten. Unter anderen gehen die Entwickler ...