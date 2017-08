Release-Termin für Episode 3: What We Deserve bekannt Mit 'What We Deserve' erscheint in wenigen Tagen die finale Episode des Mini-Adventures The Walking Dead: Michonne. Außerdem hat Telltale einen Trailer veröffentlicht, der die ...

Telltale nennt Release-Termin für Episode 2 Give No Shelter Mit 'Give No Shelter' erscheint noch im März 2016 die zweite Episode zu der Mini-Serie The Walking Dead: Michonne. Außerdem hat Entwickler Telltale ein Video veröffentlicht, das ...

Release am 23. Februar, Extended Preview am Montag Keine zwei Wochen mehr, dann erscheint mit 'In Too Deep' die erste Episode von The Walking Dead: Michonne. Am Wochenende wird man außerdem auf dem offiziellen YouTube-Kanals des ...

Mini-Staffel offiziell angekündigt, Veröffentlichung im Herbst Entwickler Telltale Games hat mit The Walking Dead: Michonne - A Telltale Games Mini-Series eine neue Zwischenstaffel zu dem Zombie-Adventure angekündigt. Dabei schlüpft ihr in die Rolle von ...

Videos

Episode 2: Give No Shelter im Trailer vorgestellt Mit Give No Shelter erscheint am heutigen Dienstag die zweite Episode der Mini-Serie The Walknig Dead: Michonne, die als Übergang zwischen der zweiten und der dritten Staffel des ...

Launch-Trailer zur finalen Episode veröffentlicht Erst vor kurzem hat mit "What we deserve" die letzte und damit finale Episode zu Telltales The Walking Dead: Michonne einen Release-Termin spendiert bekommen. Demnach erscheint das ...

Episode 2: Give No Shelter im Trailer vorgestellt Mit Give No Shelter erscheint am heutigen Dienstag die zweite Episode der Mini-Serie The Walknig Dead: Michonne, die als Übergang zwischen der zweiten und der dritten Staffel des ...

Trailer präsentiert Episode 1: In Too Deep Am heutigen Dienstag erscheint mit The Walking Dead: Michonne die erste Episode einer Miniserie von Entwickler Telltale Games, um die Zeit zwischen der zweiten und der dritten Staffel des ...

Gameplay-Trailer zur ersten Episode Entwickler Telltale Games hat einen sechsminütigen Gameplay-Trailer zu der ersten Episode der Miniserie The Walking Dead: Michonne veröffentlicht. Die Miniserie wird die Erlebnisse von ...