In der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August schaltet Sony Online Entertainment (SOE) den letzten Server von dem MMORPG Vanguard: Saga of Heroes ab. Damit endet die Ära des im Jahre 2007 ...

Sony Online Entertainment will am 4. April 2013 die Server Halgar und Telon in Vanguard: Saga of Heroes zusammenschließen und damit die Community "näher zusammenbringen".