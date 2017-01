Action-Adventure diente als Inspiration für Mission Impossible 5 Nicht nur Videospiele orientieren sich gelegentlich an diversen Blockbustern. Anscheinend lässt sich der Spieß auch ohne Probleme herumdrehen. Wie der bekannte Regisseur Christopher ...

Erscheinen die Uncharted-Teile für PlayStation 4? Allem Anschein nach werkelt Naughty Dog neben The Last of Us Remastered derzeit an weiteren PlayStation 4-Editionen. Handelt es sich dabei um Next-Gen-Versionen der ersten Uncharted-Teile?

Erste Andeutungen auf Uncharted 4? Ein Händler listet einen PlayStation 4-Titel mit der Bezeinchung "U4". Handelt es sich dabei womöglich um Uncharted 4?

Im Test: Mit Nathan Drake auf der Suche nach dem "Atlantis der Wüste" Bereits auf der gamescom 2011 rieb uns Naughty Dog eine imposante Szene aus dem Action-Kracher Uncharted 3: Drake's Deception unter die Nase. Wir wollten dieses exklusive PlayStation 3-Spiel unbedingt in unseren Händen halten, selbst Nathan Drake durch die ...

'Game of the Year' Edition angekündigt Sony Computer Entertainment kündigte in Zusammenarbeit mit Entwickler Naughty Dog nun eine "Game of the Year" Edition zu Uncharted 3: Drake's Deception an.

Videos

Launch-Trailer Nur noch wenige Tage bis zum Release von Uncharted 3: Drake's Deception. Ein Grund für Entwicklerschmiede Naughty Dog und Sony den Launch-Trailer zu veröffentlichen. Der Startschuss für ...

Behind The Scenes: Finaler Part Naughty Dog veröffentlicht gemeinsam mit Sony einen brandeuen Behind The Scenes-Part, welcher erneut auf die Handlung, Schauplätze und Beziehung der Charaktere in Uncharted 3: Drake's ...

Launch-Trailer Nur noch wenige Tage bis zum Release von Uncharted 3: Drake's Deception. Ein Grund für Entwicklerschmiede Naughty Dog und Sony den Launch-Trailer zu veröffentlichen. Der Startschuss für ...

Desert Demo-Gameplay Frisch von der Eurogamer Expo sind nun fünf Minuten neues Gameplay aus der Wüste zu Uncharted 3: Drake's Deception aufgetaucht. Neben wunderschön aussehenden Landschaften gibt es ...

Präsentation der Collectors Edition Über den offiziellen Sony-Blog veröffentlichte NaughtyDog nun eine humorvolle Präsentation der Uncharted 3: Drake's Deception Collectors Edition. Nolan North, Schauspieler und ...