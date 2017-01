Es gibt wohl keinen Videospielhelden, der weltweit so berühmt und bekannt ist, wie die taffe Archäologin Lara Croft aus der Action-Adventure-Reihe Tomb Raider. Daran wird sich in der ...

Die britische Schauspielerin Camilla Luddington könnte sich gut vorstellen in einer kommenden Tomb Raider-Verfilmung die junge Abenteuerin Lara zu verkörpern.

Mit der Definitive Edition zu Tomb Raider hat Crystal Dynamics den Serien-Reboot auch für die Next-Gen-Konsolen PlayStation 4 und Xbox One portiert. In unserem Test klären wir die grafischen Unterschiede der einzelnen Versionen und ob sich der Kauf überhaupt lohnt. Hier ...

Bekanntlich ist kein Spiel perfekt. In einem Video von GameCareNetwork werden die Fehler des Reboots, das Laras erstes Abenteuer neu erzählt, gelistet und kommentiert.

Noch in diesem Jahr soll mit Tomb Raider: The Ten Thousand Immortals ein Roman erscheinen, der die Handlung zwischen Tomb Raider 2013 sowie dem auf der E3 angekündigten Nachfolger Rise of ...