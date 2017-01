Titanfall wird in absehbarer Zeit zu Origin Access hinzugefügt. Das kündigt Electronic Arts auf der offiziellen Seite der Spiele-Flatrate an. Die PC-Version von Titanfall soll demnach bald ...

Wie Respawn Entertainment kürzlich mitteilte, werden der Season Pass und sämtliche DLCs für Titanfall jetzt und für immer kostenlos sein, für die Personen, die den Titel für die Xbox One, ...

Titanfall ist das meisterwartete Spiel des letzten Jahres. Mit sechs Game Critics Awards auf der E3 2013 stellte das Spiel sogar einen neuen Rekord in der Videospiel-Geschichte auf. Wir haben den reinen Online-Multiplayer-Shooter, die „Killer-App der Xbox ...

Auf Origin kann man in den nächsten drei Tagen einiges bei den Vollversionen von Titanfall sparen. Die Origin Digital Deluxe Edition gibt es für 70% weniger zu erweben, die Standard Edition ...

Mit der dritten und gleichzeitig letzten Erweiterung neigt sich Titanfall dem Ende entgegen. Auf der in Kürze startenden gamescom wird EA im Rahmen seiner eigenen Pressekonferenz am Mittwoch ...

Zu Titanfall ist nun das Intro gezeigt worden, das man auf der Xbox One sieht. Ob diese Inszenierung auch auf anderen Plattformen in dieser Art und Weise geschenen wird, ist noch unklar. Die ...

Ab heute dürfen Soldaten endlich in den Genuss von Titanfall kommen. Zumindest PC- und Xbox One-Spieler. Xbox 360-Anhänger müssen sich noch etwas gedulden. Passend zum Launch gibt es für ...

Innerhalb des Live-Action-Trailers 'Life is Better With a Titan' bekämpfen sich zwei Menschen mithilfe der titelgebenden Titanen. Mit dem Trailer möchten Respawn und EA den Spielern ...