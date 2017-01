Das Free2Play-MMORPG TERA erhält bald Zuwachs in seiner Klassenfamilie. Wie diese genau aussieht, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unbekannt, wurde jetzt aber mit ersten handfesten Details ...

Es stand schon seit längerem zur Debatte, nun wird es tatsächlich umgesetzt: Ab dem Ende diesen Jahres werden die bisher einzelnen Server des ursprünglich koreanischen MMOs TERA bei uns in ...

Es geht Schlag auf Schlag in Arborea, der Welt, in der das MMORPG TERA spielt. Nachdem Ende des letzten Monats die neue Ninjaklasse veröffentlicht wurde, gewährt Publisher Gameforge bereits ...

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass es bereits erste neue Informationen zum weiteren Werdegang der koreanischen Version des MMORPGs TERA unter dem neuen Publisher Nexon gibt. Am Mittwoch gab es auch von Seiten des amerikanischen Publishers EnMasse ...

Noch in diesem Monat wird es im Fantasy-MMORPG TERA möglich sein, die Grenzen der Urkundung zu sprengen. In einem kommenden Update erhalten die Spieler Zugriff zu fliegenden Mounts, die frei ...

Noch bis zum 19. Mai hat man als Spieler des Fantasy-MMORPGs TERA die Möglichkeit, sich mit diversen Items aus dem Universum von Hello Kitty auszustatten. Diese können zufällig in den Hello ...