Bei der Entwicklung von Super Smash Bros. for 3DS / Wii U hat man mehr Charaktere in das Spiel einbauen wollen, als es letzten Endes im fertigen Spiel gab. Laut Masahiro Sakurai hat man auch ...

Seit fast zwei Wochen dürfen Käufer des dazugehörigen DLCs in Super Smash Bros. for 3DS / Wii U mit Bayonetta ins Gefecht ziehen. Die YouTuber von Game Theory haben sich die Fähigkeiten der ...

Heute Nacht gab es eine Video-Präsentation zu Super Smash Bros. for 3DS / Wii U zu sehen. Direkt aus dem Munde von Game Director Masahiro Sakurai gab es die neuesten Infos zu kommenden ...

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird zum letzten Mal eine Video-Präsentation zu Super Smash Bros. for 3DS / Wii U ausgestrahlt. Darin erfahrt ihr alle wichtigen Infos zu Cloud und ...

Masahiro Sakurai und HAL Laboratory hätten sich 1998 niemals träumen lassen, was aus dem N64-Beat'em-Up "Kakuto-Geemu Ryuoh" werden sollte. Auf Anraten von Satoru Iwata wurden sämtliche Fighter durch Nintendo-Charaktere ersetzt und das Spiel in Super Smash ...

Diese Ankündigung hat es in sich: Soeben wurde Cloud Strife aus Final Fantasy VII als Kämpfer für Super Smash Bros. for 3DS / Wii U angekündigt.

Heute ist neuer DLC zu Super Smash Bros. for 3DS / Wii U erschienen. Neben der neu angekündigten Stage, basierend auf Super Mario Maker, feiert auch das Piratenschiff aus Super Smash Bros. ...

In wenigen Tagen endet die Abstimmung für die neuen Charaktere in Super Smash Bros. for 3DS / Wii U. Ihr habt noch die Möglichkeit für euren Liebling abzustimmen.