Der Steam Support werde in diesem Jahr nochmals verbessert. Nachdem es in den letzten Monaten ein neues Ticket-System gab, werden nun weitere Mitarbeiter eingestellt, um Probleme mit der ...

Gab es im letzten Jahr keine guten PC-Spiele, die auf Steam erschienen sind? Die fünf am meisten gespielten Titel auf Valves Gaming-Vertriebsplattform sind alle nicht 2016 auf den Markt ...

Kurz nach dem Winter Sale gibt es bei Steam einen neuen Nutzer-Rekord. Noch nie waren so viele User gleichzeitig online, wie am vergangenen Wochenende. Insgesamt waren mehr als 14 Millionen ...

2016 war für so manch ein Spiel der Durchbruch und wenn man sich die Statistiken der Verkäufe und Einnahmen ansieht, fällt einem vor allem ein Titel ins Auge, der beständig für schwarze ...

Valve zeigt erstmals, welche Spiele sich auf Steam innerhalb eines Jahres am Besten verkauft haben. Dabei geht der Betreiber der Gaming-Plattform nach Umsatz der PC-Spiele, nicht nach ...

2016 hat sich bei Steam einiges in der Hardware-Welt getan. Doch was sind zum Jahresende die beliebtesten Grafikkarten der PC-Spieler? Die aktuelle Hardware- und Software-Umfrage enthüllt ...

Wer derzeit die Website von Steam erreichen will, stößt an seine Grenzen. Die Steam Server sind down und die gesamte Website somit offline. Eine Verbindung zum Steam-Netzwerk ist derzeit ...