StarCraft II: Wings of Liberty

Megahit? Der Starkracher im Test! Stolze zwölf Jahre ist es her, als Blizzard Entertainment damals mit StarCraft ein Schuss mitten in die Herzen der Echtzeitstrategie-Fans landete. Bis heute ist StarCraft einer der erfolgreichsten und am meisten gespielten Titel im RTS-Genre. Kann der Nachfolger, ...

Videos

Heart of the Swarm Gameplay-Trailer 1: Zerg Erste Gameplay-Szenen: Mit Kerrigan und den Zerg auf Kaldir unterwegs!

Zweiter Gameplay Trailer: Zerg auf dem Planeten Char In diesem Gameplay-Video ist eine weitere Zerg-Mission mit Kerrigan sowie ein kurzer Dialog mit Izsha aus StarCraft 2: Heart of the Swarm zu sehen.

Heart of the Swarm Kampagnen-Teaser Ein ordentlicher Kampagnen Teaser! Hier zu sehen: Kerrigan mutiert die Zerg, somit sollte unser Ziel in der Terraner-Kampagne klar sein: Zerg vernichten!

Heart of the Swarm Teaser Trailer Der erste, offizielle Ankündigungstrailer für das nächste Starcraft 2 Kapitel: Heart of the Swarm. Damit geht Starcraft 2 in die nächste Runde, und der Trailer zeigt: Es wird wieder episch!