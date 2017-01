Das beliebte 2D Sandbox Adventure Starbound erscheint heute nach insgesamt fünf Jahren Entwicklung in der Version 1.0 und verlässt somit den Early Access von Steam. Zudem bietet es ab sofort ...

Vor einer Weile sprach Projektleiter Tiy vom Starbound Entwickler Chucklefish von einem großen Update des Kampfsystems und nannte als Beispiel die geplanten Änderungen der Waffen. In seinem ...

Lange Zeit waren Spieler von Speeren in Starbound genervt, doch Chucklefish hat zugehört und überarbeitet die Waffen und noch einiges mehr rund ums Kampfsystem. Auch zum Thema ...

Was würdet ihr machen, wenn ihr alleine auf eurem Raumschiff in der Weiten Galaxie gestrandet sein, ohne einen einzigen Tropfen Benzin im Tank? Unter euch befindet sich ein Planet, auf den ihr wohl oder übel angewiesen seid. Doch was wird euch erwarten? Wie werdet ihr ...