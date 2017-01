Großartige Geste - Gedenken an Carrie Fisher Blicken wir zurück auf das Jahr 2016, so denken wir ziemlich schnell an all die verstorbenen Stars, die dieses Jahr von uns gingen. Kurz vor 2017 ist damit leider noch immer nicht Schluss - ...

Kapitel 12 frei für alle Spieler Abermals erhält das MMO Star Wars: The Old Republic ein neues Update. Die 'Visionen in der Dunkelheit' stellen einen neuen Story-Abschnitt zur Verfügung, der ab sofort für alle ...

Video spoilert über 10 Minuten von "Fallen Empire" Da dürfte manch ein Fanherz in die Höhe schießen: In einem neuem Video, welches seit einiger Zeit im Netz kursiert, erhalten Fans des MMORPGs Star Wars: The Od Republic satte 12 Minuten der ...

Neuer Trailer auf der gamescom enthült Im Rahmen der heutigen Pressekonferenz von EA auf der Gamescom 2015 zeigten lucasArts und Bioware einen neuen Trailer zum am 27. Oktober erscheinenden Addon "Knights of the Fallen ...

Der neue Patch 1.2 auf dem Prüfstand Packendes und innovatives Spielgefühl. Epische Schlachten und nicht weniger als die Herrschaft über das Universum. So beschrieb sich Star Wars: The Old Republic selbst seit Release im Dezember 2011. Nun, fast ein halbes Jahr später, kämpft auch BioWare um jeden Kunden. ...

Cantina-Tour startet auf der gamescom durch Auf der diesjährigen gamescom steht BioWares Veranstaltung rund um das Free2Play-MMORPG Star Wars: The Old Republic ganz unter dem Motto: Party, Preise und Plausch mit den Entwicklern. Fühlt ...

Neues Add-on kostenlos und mit Storytiefgang Auf der E3 2015 in Los Angeles haben Publisher EA und Entwickler BioWare mit "Knights Of The Fallen Empire" die nächste große Erweiterung zu Star Wars: The Old Republic enthüllt. ...

Homepage-Leak enthüllt "Fallen Empire" vor der E3 Upps: Die Jungs von EA haben auf der offiziellen Seite von Star Wars: The Old Republic einige kommende Inhalte enthüllt, noch bevor die E3 gestartet ist. Erfahrt hier, was euch in Zukunft ...

Wegen Klassen-Update: Hetzjagd auf Entwickler Weil er als System Designer von Star Wars: The Old Republic (SWTOR) mit den Ton bei der Entwicklung der Klassen angibt, wurde John Jarynowski zum Ziel von Angriffen aus der Community. All ...

Teaser zeigt neue Erweiterung - Knights of the Eternal Throne Auf der diesjährigen Star Wars Celebration in London gab es einen neuen Trailer zu Star Wars: The Old Republic. Im Rahmen des fünfjährigen Geburtstags wurde ein kleiner Einblick in die ...

Prinzessin Leia im Spiel von Community geehrt Die Community des Fantasy-MMORPGs Star Wars: The Old Republic gedenken der leider vor kurzer Zeit verstorbenen Carrie Fisher in einer sehr rührenden Zeremonie. Die Spieler stellen sich ...

Knights Of The Fallen - E3 2015 Ein Blick auf das Addon Knights of the Fallen für Star Wars: The Old Republic. Der E3 2015 Trailer zeigt die Action.

Ankündigungs-Trailer zu Shadow of Revan Am 02. Dezember 2014 erscheint die Story-Erweiterung "Shadow of Revan" für Star Wars: The Old Republic. Mit diesem Trailer enthüllt BioWare das Add-on und gibt erste Einblicke auf ...