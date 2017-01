Während der PlayStation Experience kam es auch zu diversen Neuankündigungen. So erschien der offizielle Rogue One: Scarif-Trailer, der letzte DLC zu Star Wars: Battlefront.

In Kürze ist es soweit, Star Wars: Battlefront erhält den nächsten großen DLC. Mit Rogue One: Scarif kommen auch zahlreiche Änderungen ins Spiel. Welche Verbesserungen hält der Patch ...

Der letzte DLC zu Star Wars: Battlefront steht in den Startlöchern. EA und DICE haben den offiziellen Release-Termin zu Rogue One: Scarif und Rogue One: X-Wing VR Mission bekanntgegeben.