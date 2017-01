Überarbeitete Fassung für die Konsolen im Herbst Star Trek Online ist für PC-Spieler schon längst ein alter Hut. In diesem Herbst können sich auch Konsolenspieler hinter das Steuer der virtuellen Raumschiffe schwingen.

AddOn "Agents of Yesterday": Inhalte, Release und Trailer Stark Trek Online feiert den 50. Geburtstag der Vorbild-Serie Star Trek: Raumschiff Enterprise und ehrt den TV-Hit mit der Widmung der neuen Erweiterung. Welche Inhalte das AddOn bringt und ...

Episode mit schwulen NPCs ruft Flame War hervor In der neuesten Ausgabe der Star Trek Episode „House Pegh“ wird unter anderem der Hintergrund einiger NPCs beleuchtet, die homosexuell sind. Die Reaktion der Community auf diesen ...

Haus Pegh bringt neue Belohnungen Die neue Besondere Episode mit dem Namen "Haus Pegh" ist ab sofort auf den Star-Trek-Online-Servern verfügbar und dreht sich ganz um den Kampf zwischen dem klingonischen Reich und ...

Ein Blick auf Staffel 7 Am 13. November 2012 veröffentlichten Perfect World Europe und Cryptic Studios mit Staffel 7 des neueste Inhaltsupdate für ihr Sci-Fi-MMORPG Star Trek Online. Diesmal führt der Weg nach Neu Romulus, der neuen Heimat der Romulaner. Mit vielen neuen Features an Board ...

Gemeinsames Gedenken an verstorbenen Leonard Nimoy Die Community und das Entwicklerteam hinter dem Sci-Fi-MMO Star Trek Online sind in tiefer Trauer - der "Mr. Spock"-Darsteller Leonard Nimoy ist vor kurzer Zeit aus dem Leben ...

Das Sci-Fi-MMO feiert seinen 5. Geburtstag In unserer schnelllebigen MMO-Welt ist es schon ein beeindruckender Meilenstein, den Star Trek Online dieses Jahr erreicht: Das Sci-Fi-MMO wird 5 Jahre alt und lässt deswegen so richtig die ...

Monatliche Patch-Notes und Wochenende für Junior-Offiziere Haltet euch ran, liebe Star-Trek-Online-Spieler, denn ihr habt nur noch wenige Stunden Zeit, um das Wochenend-Event zum Erlangen seltener Dienstoffiziere in vollen Zügen auszukosten. ...

Trefft ab sofort alte Bekannte in Delta Rising Nach Legacy of Romulus ist mit Delta Rising nun die zweite Erweiterung für das Sci-Fi-MMORPG Star Trek Online (STO) erschienen. Ein Highlight: Die neuen Inhalte verschaffen euch Zugang zum ...

Videos

Sphere of Influence Der Trailer zu Star Trek Online begleitet die Veröffentlichung der Inhalte von Sphere of Influence, welche die Brücke zur Veröffentlichung der großen Erweiterung The Sphere am 12. November ...

Staffel 8: Die Sphäre Star Trek Online schreitet in die achte Saison und hat hierzu die Erweiterung "Die Sphäre" veröffentlicht. Der zugehörige Trailer gibt im Detail Auskunft über alle Neuerungen, die ...

Legacy of Romulus Launch-Trailer Zum Launch der Erweiterung Legacy of Romulus lässt Star Trek Online die Fans zum Publikum einer flammenden Rede werden. Mit ihrer Hilfe soll das Feuer unter den Romulanern zu neuer Kraft ...

Legacy of Romulus Add-on-Teaser Zur Ankündigung der neuen Erweiterung Legacy of Romulus hat Perfect World ein kleines Teaser-Video veröffentlicht, das vor allem auf die Möglichkeit, in Star Trek Online in die Rolle der ...