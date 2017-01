Videos

Gameforge veröffentlicht ein neues Video-Interview mit dem Ehepaar Okuda, welches maßgeblich an den Star Trek Produkten mitgewirkt hat und nun Fragen der Fans beantwortet.

Publisher Gameforge hat in einer aktuellen Pressemeldung Neuigkeiten zu vermelden: Zu dem SciFi-MMORPG Star Trek - Infinite Space ist ein neuer Trailer veröffentlicht worden. In diesem ...

Mit der Intrepid-Klasse durch's All und jeden Gegner erlegen, der einem in die Quere kommt. Das wär's doch. Das Gute an der Sache: Eben dies macht Star Trek - Infinite Space möglich. Schaut ...