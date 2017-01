Wenig überraschend ist seit einiger Zeit nun die Alpha 2.6 in Star Citizen spielbar und bringt allerlei Neuerungen zum Spiel. Deutlich überraschender ist jedoch, dass sowohl Star Citizen als ...

Mit Update 2.6, welches sehr wahrscheinlich noch in dieser Woche erscheint, gibt es endlich das First-Person-Modul im Sci-Fi-Epos Star Citizen. Damit sich bisher spielfremde Interessenten ...

Das gigantische Mammut-MMO Star Citizen wächst und wächst, ein Ende der Arbeiten ist noch lange nicht in Sicht. Dennoch haben Freunde des Sci-Fi-Genres aktuell Grund zur Freude: Das ...

Da es noch eine Weile dauern wird, bis das gigantische MMO-Projekt Star Citizen wirklich in vollem Umfang für alle verfügbar sein wird, gibt es reihenweise Events, die einen ersten Einblick ...

Was hatten wir nicht alles in den letzten Jahren für tolle Actionspiele! Wir hatten Shooter, Shooter, Shooter und, ach ja, hatten wir schon Shooter erwähnt? Kurzum, die Abwechslung war nicht gerade rosig, außer es genügte einem, als US-Marine-Protzi immer wieder den ...

Die Entwicklerlegende Chris Roberts und Character Art Director Josh Herman haben innerhalb der Videoshow "10 for the Chairman" einen sehr beeindruckenden Einblick in die ...