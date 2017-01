Der nächste Titel der Spec Ops: The Line-Entwickler soll noch in diesem Jahr auf der E3 angekündigt werden. Dies wurde uns auf der International Games Week Berlin bestätigt.

Das in Berlin angesiedelte deutsche Entwicklerstudio Yager arbeitet an einem Free2Play-Titel, der auch für die Next-Gen-Konsolen PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Dies geht aus ...