Nach dem Amazon-Leak vor wenigen Tagen hat Publisher Square Enix nun offiziell die Definitive Edition zu Sleeping Dogs angekündigt. Diese soll für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Spätestens seit dem grandiosen Grand Theft Auto III steht fest, dass die wohl zugkräftigste Serie aus dem Portfolio von Publisher Take 2 die Messlatte für alle Herausforderer aus dem Sandbox-Genre darstellt. Eine Hürde, an der Driv3r und die The Getaway-Reihe kläglich ...