Neue Ultimate Edition enthält alle 11 Erweiterungen Die erste Season des Mystery-MMORPGs The Secret World (TSW) ist abgeschlossen. So erleben die Spieler in Tokyo das große Finale der Hauptgeschichte in deren elften Ausgabe. Damit noch mehr ...

Keine Drachen, aber Motorräder: Zeit für Mounts Nach der erstmaligen Enthüllung im Livestream "The Streaming Ones" hat sich Funcom nun auch im monatlichen Entwicklungsupdate einer großen Neuerung für The Secret World (TSW) ...

Ausgabe 11: Erlebt das Storyfinale auf 21 Stockwerken Mit der Veröffentlichung von "Ausgabe 11: Im Auge des Taifuns" beendet Funcom die Geschichte der ersten Staffel von The Secret World (TSW). Auf 21 Stockwerken lüften Spieler ...

Der Fall von Tokio - Funcom verkauft neues Komplettpaket In Vorbereitung auf den im April erscheinenden DLC: „Ausgabe #11: Im Auge des Taifuns“ bietet Funcom ab heute ein weiteres Komplettpaket für ihr Online-Rollenspiel The Secret ...

Keine monatlichen Kosten – Alle Infos Obwohl das Online-Rollenspiel The Secret World aus dem Hause Funcom eines der innovativsten MMOs der vergangenen Monate ist, konnte das Spiel leider nicht die Erfolgsvorstellungen der Entwickler erfüllen. Schon lange kursierte das Gerücht um eine eventuelle Umstellung ...

Neues Update buhlt vor Tamriel Unlimited um neue Spieler The Secret World (TSW) wurde um ein neues Update aktualisiert, welches das Spielerlebnis für Neueinsteiger verbessern soll. Anfänger dürfen sich auf leichtere Gegner, schnellere Kämpfe und ...

Ausgabe #11 Fortschritt, Joel Bylos verabschiedet sich Im Märzbrief des Produzenten geht The Secret World Mastermind Joel Bylos auf den aktuellen Stand von Ausgabe #11 und dem Ende der Story in Tokio ein. Außerdem gibt er bekannt, dass er eine ...

Alternde MMOs setzen Funcom unter Zugzwang Funcom hat seine Quartalsergebnisse für den letzten Abschnitt des Jahres 2014 veröffentlicht. Darin gesteht sich das Studio ein, dass die sinkenden Umsätze auf das Alter von MMORPGs wie The ...

Vorschau auf Tokio, Schnellreise und besserer Spielstart Im Brief des Game Directors für den Monat Februar spricht Joel Bylos über die kommenden Überarbeitungen an The Secret World und den Inhalten von Ausgabe #11.

Videos

Die Inhalte von Ausgabe #6 Mit der Veröffentlichung von Ausgabe 6, dem letzten Zug nach Kairo, stellt Funcom ebenso einen neuen Trailer bereit, der Euch über die Abenteuer, welche im alten Ägypten warten, informiert. ...

Ausgabe 8 Das Vorschau-Video zur achten Ausgabe von The Secret World stellt in aller Ausführlichkeit die beiden zentralen Systeme, nämlich die Szenarien und Augmentierungen, vor. Dabei steht auch ein ...

Ersteindruck: Eine Stunde in The Secret World Am 03. Juli 2012 erschien nach vielen Jahren der Entwicklungszeit endlich das langersehnte, neue MMORPG von Funcom (Age of Conan, Anarchy Online) mit dem tollen Titel "The Secret ...

Offizieller Launch Trailer Der offizielle Launch Trailer zu The Secret World. Hier bekommt ihr noch mal einen kleinen Einblick in das Setting des Spiels.