Die Mannen von Rare veröffentlichen in regelmäßigen Abständen ein neues Entwickler-Tagebuch. Im 20. Video handelt sich alles um die PC-Version von Sea of Thieves. Zudem wird über das ...

Gerade erst wurde bekannt, dass Sea of Thieves doch erst 2018 erscheinen soll und schon veröffentlichte Amazon auf der Produktseite des Spiels auch einen genauen Releasetermin.

Entwickler Rare gab nun bekannt, dass die erste technische Alpha zur Windows 10-Version von Sea of Thieves bereits am Wochenende startet. Die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt.

Microsoft-Manager Phil Spencer gesellt sich zu einer Runde Sea of Thieves. Das neue Gameplay-Material gibt einen soliden Ersteindruck vom kommenden Piratenabenteuer.

Das vielversprechende Piratenspiel Sea of Thieves wird auch über diverse Ressourcen verfügen. Die Entwickler haben nun verraten, worauf ihr euch im Detail vorbereiten könnt.

Es gibt neue Infos aus dem Hause Rare zum kommenden Piratenspiel Sea of Thieves. Die Entwickler sprechen über das Feedback der Spieler und gehen darauf ein.

Die Entwickler von Sea of Thieves haben nun in einem neuen Video über ein besonderes Feature gesprochen. Das Voyage-System soll als Rahmen für die Geschehnisse fungieren.

Rare gab nun bekannt, dass die erste technische Alpha zu Sea of Thieves bereits am nächsten Wochenende startet. Aus den vielen Bewerbern werden 1000 glückliche Spieler ausgewählt, die den ...

In dem neusten Entwickler-Video zu Sea of Thieves sprechen Senior Software Engineer David Dempsey sowie Senior Designer Andrew Preston über die Schiffswracks, die überall in der Welt von Sea ...