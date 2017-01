Wer auf eine toll erzählte Story in MMORPGs steht, für den ist diese Nachricht eher nebensächlich: Scarlet Blade, das MMO, das vor allem durch seine Erotik aufgefallen ist, wird schon sehr ...

Das ging schnell: Nach kurzer Zeit kündigt Publisher Aeria Games für sein Fantasy-Scifi-Free-To-Play-MMORPG Scarlet Blade eine Fusion der deutschen und englischen Server an. Stagnierende ...

Das heutige Update zum kostenlosen Scarlet Blade (SB) schafft endlich auch männliche Nachwuchstalente in dem sonst so von gerne leicht bekleideten Damen beherrschten Universum. Doch ist der ...

Scarlet Blade ist mit Fug und Recht eines der umstrittensten MMOs diesen Jahres. Schon erste Screenshots und Wallpaper zeigten, mit welchem „Kernfeature“ man hier Kunden locken will: Titten. Publisher Aeria Games betonte hingegen, dass dies nicht der ...

In seiner neuen Kolumne zeigt euch unser Christian, was sein Ersteindruck vom umstrittenen Erotik-MMO Scarlet Blade ist. Dabei übt er heftige Kritik am umstrittenen Online-Rollenspiel.