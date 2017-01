Saints Row 4 mit Trailer offiziell angekündigt DeepSilver kündigt Saints Row 4 an und zeigt ersten Trailer des wohl verrücktesten Spiel des Jahres!

Im Test: Das wohl verrückteste Open-World-Spiel des Jahres Ok, mal im Ernst: Wer hat sich in Grand Theft Auto IV nicht die verrückten Kleinigkeiten aus den Vorgängern gewünscht? Als großes Paradebeispiel dient San Andreas, in dem beinah alles möglich war, selbst ein Coop-Modus. Als sich Rockstar für die realistische Schiene ...

Genkibowl VII DLC Trailer Am 17. Januar erscheint mit dem Genkibowl VII DLC ein neues Download-Paket für Saints Row: The Third welches neue Fahrzeuge und Outfits beinhaltet. Abgesheen davon bringt der Genkibowl ...

Trailer zum Komplettpaket Mit "Saints Row: The Third - The Full Package" veröffentlicht THQ wortwörtlich das gesamte Paket mit allen Inhalten. Ab dem 16. November könnt ihr euch auf der PlayStation 3 und ...

'Warrior Pack' Trailer THQ veröffentlichte jüngst einen neuen Trailer zum nächsten Download-Content für Saints Row: The Third. Der DLC mit dem Name "Warrior Pack" beinhaltet vier neue Kostüme für euren ...

Launch-Trailer Pünktlich zum Release von Saints Row: The Third veröffentlicht Publisher THQ den Launch-Trailer, welcher euch nochmals ordentliche Action zeigt. Natürlich darf die verrückte, dennoch coole ...