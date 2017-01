Runescape gehört unangefochten zu den beliebtesten MMOs unserer heutigen Zeit. Zur Osterzeit präsentieren wir euch unsere dreiteilige Artikelreihe, in der wir unter anderem vom 15. ...

Was für ein Engagement muss man für ein Spiel haben, wenn man gemeinsam mit genauso passionierten Spielern ein 324-seitiges Buch erstellt, das alles über den Lieblingstitel verrät und ...

Auf ihrem Geburtstagsevent in London hatten die Jungs hinter dem Onlinetitel Runescape einen ganz besonderen Leckerbissen für ihre Gäste parat: Die Geburtstagsdokumentation zum 15. Lebensjahr ihres Titels. Wir waren dort, haben uns den Film angeschaut und verraten euch ...

Alte MMOs taugen nichts in der eSports-Szene? Urgestein RuneScape möchte der Welt das Gegenteil beweisen und tastet sich langsam aber sicher an die moderne Sportart heran.

Erneut sorgt ein sogenannter Swatting-Scherz für einen gehörigen Schock. Inmitten eines Livestreams traf es einen Streamer, der in der virtuellen Welt von RuneScape von dem kranken Handeln ...

Videos

Der offizielle Trailer des Browser-MMOs RuneScape. Das Spiel entführt euch in eine Fantasy-Welt und ist völlig kostenfrei spielbar.

In diesem Video erklären die Entwickler die massiven Änderungen und Fortschritte, welche man mit der Einführung von RuneScape 3 plant. Diese beinhalten Arbeiten an der Engine, am Client und ...