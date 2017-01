Kostenlose PS4-Demo veröffentlicht Lara-Fans finden ab sofort eine kostenlose Demoversion zu dem Action-Adventure Rise of the Tomb Raider im PlayStation Store. Habt ihr den Titel auf eure PlayStation 4 geladen, könnt ihr Lara ...

Zombies, Koop und VR: Die 20 Year Celebration im Test Kurz nach Release von Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, sprechen wir in unserer Review über die Herausforderungen, denen sich Lara in den unterschiedlichen Modi stellen muss. ...

Unser Eventbericht über Zombies, Überlebenskampf und Virtual Reality Bald schon ist es soweit: Tomb Raider feiert seinen 20. Geburtstag. Zur Feier des Tages wird es eine ganz besondere Version von Rise of the Tomb Raider geben, die uns Publisher Square Enix ...

Ian Milham bringt frischen Wind ins Entwicklerteam Ian Milham wird Crystal Dynamics fortan als Game Director unterstützen. Während Fans der Tomb Raider-Reihe die Erweiterung des Entwicklerteams als weiteren Hinweis auf eine Vervollständigung ...

20 Year Celebration: Prallgefüllt mit allen möglichen Extras - Test Wir haben uns durch die eisigen Weiten Sibiriens geschlagen, Schneestürme überlebt, finstere Grabkammern erkundet und so manche Gefechte gegen die Geheimorganisation Trinity bestritten. Als eifriger Spiele-Redakteur haben wir Lara keine Luft holen lassen und uns in Rise ...

20 Year Celebration bringt Coop, Story-DLC und VR-Unterstützung Im Zuge des Jubiläums der Tomb Raider-Reihe, veröffentlichen Crystal Dynamics und Square Enix mit Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration im Oktober 2016 eine ganz besondere Version mit ...

Releasedatum für PS4 bestätigt Rise of the Tomb Raider wird wie bereits vermutet am 11. Oktober 2016 für die PlayStation 4 erscheinen. Die "20 Years Celebration" benannte Variante wird alle DLCs enthalten und ...

PS4-Release im Oktober? Die Anhänger der PlayStation 4 warten auf einen Release von Rise of the Tomb Raider. Die Veröffentlichung könnte im kommenden Oktober stattfinden - diesen Termin nennt jedenfalls der ...

Veröffentlichung für PlayStation 4 weiterhin geplant Das Action-Adventure Rise of the Tomb Raider ist bereits für PC, Xbox 360 und Xbox One erschienen. Doch wie sieht es aktuell mit der Umsetzung für PlayStation 4 aus? Nun hat Entwickler ...

Videos

Launch Trailer In wenigen Tagen wird Square Enix das aktuelle Abenteuer mit Lara Croft auch auf der PlayStation 4 veröffentlichen. Als kleinen Vorgeschmack haben wir für euch den brandneuen Launch Trailer ...

Happy Release-Day! Zum heutigen Release von Rise of the Tomb Raider für die PlayStation 4 möchten wir von der PlayNation Redaktion Lara auch noch einmal zum 20-jährigen Release beglückwünschen. Zu diesem ...

Lara Croft VR: Das gemeinsame Überleben im Koop Lara Croft ist meist als knallharte Einzelkämpferin bekannt, die sich durch eisernen Willen und viel Ausdauer am Leben hält. Der Koop-Modus von Rise of the Tomb Raider schickt euch in den ...

Lara Croft VR: Abenteurerin im Kampf gegen die Zombies Dass bei Rise of the Tomb Raider auch nackte Angst entstehen kann, beweist unser brandneues Gameplay-Video, welches den Zombie-Mode des Titels näher unter die Lupe nimmt. Mit zwölf Schuss ...