Um die Bosse des mit Patch 2.3 erscheinenden Dendroms auf Herz und Nieren zu prüfen, hat Trion Worlds sie in RIFT: Storm Legion in der offenen Welt des PTR platziert.

Der gestrige offizielle Livestream zum MMORPG RIFT: Storm Legion verriet erste Details zur kommenden Zone, dem Dendrom, und sparte nicht an bewegtem Bildmaterial.

Am heutigen Freitag zeigt Trion Worlds um 22.30 Uhr einen Livestream zu RIFT: Storm Legion, welcher unter anderem das Dendrom in den Mittelpunkt rückt.

In einem offiziellen Livestream will Trion Worlds weiteres Wissen über das Dendrom mit der ausharrenden Community von RIFT: Storm Legion teilen.

Im englischsprachigen Forum zum MMORPG RIFT kündigt Trion Worlds die Einführung einer weiteren Dimension an. Die Reise führt dabei in die Mondschattenberge.

Seinen "Joy of Dimension"-Wettbewerb hat Trion Worlds mit der Bekanntgabe der Spielerwahl und des Hauptpreis-Gewinners beendet.

Videos

Trion Worlds ruft mit dem Wettbewerb "Joy of Dimensions" dazu auf, die beste Dimension in RIFT: Storm Legion zu wählen. Hal Hanlin zeigt euch in diesem Trailer, wie er sich eine ...