RF Online 1.5

Am Donnerstag hat RF Online in der verbesserten Version 1.5 den Beta-Status offiziell verlassen.

OnNet Europe will die Kapazitäten seiner Server in einem weiteren Beta-Event auf die Probe stellen und mit großen Spielermengen reale Betriebsbedingungen erreichen.

Nach Jahren der Stille kehrt das gescheiterte SciFi-MMORPG RF Online wieder in unsere Lande zurück und bringt so einiges an Neuerungen mit sich. Ein neuer Trailer und die Anmeldung zur in ...