OnNet Europa hat sich festgelegt und freut sich darauf, in der kommenden Woche alle Fans von Real Soccer in der Open Beta begrüßen zu dürfen.

Zum sich in der Entwicklung befindlichen Online-Fußballspiel Real Soccer ist ein erstes kurzes Teaser-Video erschienen, das einige der Haupt-Features zusammenfasst.

Der Berliner Publisher OnNet Europe kündigte heute das neue Online-Fußballspiel Real Soccer an, welches in Kürze in die Beta-Phase durchstarten soll.