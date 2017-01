Bändigt einen Bossgegner in Update 8.3 Das kostenlose Online-Rollenspiel Rappelz steuert mit Update 8.3 auf die nächste Ladung an kostenlosem Inhaltsnachschub zu. Vor allem das Bändigungssystem zur Vereinnahmung von Bossfeinden ...

Update 8.2 auf dem Testserver Der öffentliche Testserver zu Rappelz öffnet seine Pforten bis zum 28. Juni 2013 und bietet der Community die Möglichkeit, das Maximallevel im Eiltempo zu erreichen.

Neue Erweiterung noch im Frühjahr Noch zum Ende dieses Frühjahres will Gala Networks ein neues Update zu seinem MMORPG Rappelz veröffentlichen. Einen Teil der Neuerungen bilden vier Instanzen.

Test: Rappelz Es rappelt im Karton: Das kostenlose Online-Rollenspiel auf dem Prüfstand!

Videos

Rappelz - Epic VII Teil 2: Obsession Trailer 4 Seht euch in diesem brandneuen Trailer zu dem kostenlosen MMORPG Rappelz an, was mit der aktuellen Inhaltserweiterung Epic VII Teil 2: Obsession auf euch zukommt!

Rappelz Final Cut Deutsch Publisher gPotato hat dieses Mal zwar keine großen Neuigkeiten für das kostenlose MMORPG Rappelz parat. Dafür aber gibt es für euch bewegte Bilder zum Spiel, die als Appetitshäppchen gelten ...

Rappelz - Epic VII Teil 2: Obsession Trailer 4 Seht euch in diesem brandneuen Trailer zu dem kostenlosen MMORPG Rappelz an, was mit der aktuellen Inhaltserweiterung Epic VII Teil 2: Obsession auf euch zukommt!