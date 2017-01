Gravity Interactive startet nun selbst den Betrieb einer englischen Version von Ragnarok Online 2: Legend of the Second und gab einen festen Termin für den Start der Beta bekannt.

Viele Jahre ist es nun schon her, da hat der koreanische Entwickler Gravity mit Ragnarok Online 2: The Gate of the World den Nachfolger zu seinem erfolgreichen MMORPG Ragnarok Online angekündigt. Fünf Jahre hat es gedauert, bis die finale Version in Korea auf den Markt ...